Megkezdődött Charlie Kirk búcsúztatása az arizonai Glendale városában

Tömegek gyűltek össze Glendale-ben, hogy részt vegyenek a konzervatív aktivista emlékünnepségén - írta a Magyar Nemzet.

A szertartáson Charlie Kirkről emlékeznek meg, aki korábban az amerikai jobboldal egyik legismertebb alakja volt.

A State Farm Stadionban rendezett eseményen Donald Trump és J. D. Vance mellett számos ismert politikus is beszédet mond majd.

A kapukat magyar idő szerint délután öt órakor nyitották meg, a program pedig nyolc órakor vette kezdetét. A szertartás részeként Charlie Kirk felesége, Erika Kirk, valamint több vezető politikus is felszólal majd.

Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.



All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025

A hivatalos programban szerepel Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök, Susie Wiles kabinetfőnök, Marco Rubio külügyminiszter, Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter, Pete Hegseth hadügyminiszter, Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató, Tucker Carlson volt televíziós műsorvezető, Stephen Miller helyettes kabinetfőnök és Sergio Gor, a Fehér Ház személyzeti irodájának vezetője.

A szervezők hozzátették, hogy további nevek bejelentése is várható. Az esemény iránt hatalmas az érdeklődés: a beszámolók szerint sokan már napfelkelte előtt megérkeztek a stadionhoz, hogy biztosítsák helyüket. Azok számára, akik nem tudnak személyesen jelen lenni, a szertartást élőben közvetítik Charlie Kirk közösségi oldalán.

Az emlékünnepséget ITT tudja követni.