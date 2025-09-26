szeptember 26., péntek

Menczer Tamás: azok számíthatnak megtorlásra, akik bizonyíték nélkül sároztak be embereket (videó)

Címkék#börtön#Menczer Tamás#kormánypárt

– Ez egy undorító, a kormány megingatására és emberek politikai kivégzésére irányuló támadás, és akik felelősek, mind álljanak a bíróság elé és kapják meg a büntetésüket – jelentette ki Menczer Tamás a Telex Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán feltett kérdésére.

MW
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: MTI

– A vizsgálatból kiderült, hogy se kiskorú érintett nincs, se gyermekotthon nincs, Ózdon egyáltalán nincs gyermekotthon, a legutolsót a balliberális kormány zárta be 2009-ben – válaszolta Menczer Tamás a Telex Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán feltett kérdésére. A kormánypártok kommunikációs igazgatója Facebook-videójában rámutatott: a Szőlő utcai intézmény nem gyermekotthon, hanem javítóintézet, vagyis fiatalkorúak börtöne, az ügynek nincs kiskorú érintettje és nincs politikus érintettje.

Hangsúlyozta:

 „ez egy undorító, a kormány megingatására és emberek politikai kivégzésére irányuló támadás, és akik felelősek, mind álljanak a bíróság elé és kapják meg a büntetésüket”.

 Az újságíró kérdésére leszögezte azt is: azok számíthatnak megtorlásra, akik minden bizonyíték nélkül besároztak embereket.

Példaként megemlítette Káncz Csabát, aki megnevezett még több személyt is. – Nagyon remélem, hogy a bírósági eljárással találja magát szembe, és hogy súlyos büntetést kap. És mindenki, ismétlem, mindenki, aki részt vett, tisztességes emberek undorító besározásában. Mindenki kerüljön bíróság elé, és mind menjenek börtönbe – fogalmazott.

 

