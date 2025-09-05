szeptember 5., péntek

Menczer Tamás: minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott (videó)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott. A Tisza brutálisan emelné az adót” – hívta fel a figyemet Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM

„Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott” – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy 

a Tisza emelné az adót, nem csökkentené az áfát és elzárná az orosz földgázt és kőolajat. Ezzel a rezsit három és félszeresére emelné, és jönne az ezer forintos benzin.

Ez Magyar Péter, ez a Tisza

– tette hozzá. 

A kormánypárti politikus leszögezte, hogy meg kell állítani a Tiszát, és meg is fogják állítani.

