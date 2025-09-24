szeptember 24., szerda

Kemény válasz

1 órája

Menczer Tamás visszavágott a svéd miniszternek

Címkék#Menczer Tamás#Svédország#migráció

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán élesen bírálta a svéd Európa-ügyi minisztert, amiért az Magyarországot a demokrácia romlásával vádolta. Menczer arra emlékeztetett, hogy Svédországot sokan „mintademokráciának” tartják, miközben a migráció ott mára kezelhetetlen problémává vált.

MW
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

„Újra a svédek. Megszólalt a svéd Európa-ügyi miniszter, és közölte, hogy Magyarországon szörnyű állapotban van a demokrácia. Na jó, könnyű neki, ma ráért, ezek szerint ma nem robbantottak fel senkit” – kezdte posztját Menczer Tamás.

Szeretnék gratulálni a svéd kormánynak, amennyiben volt 24 óra, amikor senkit nem lőttek le és senkit nem robbantottak fel. Csodálatos mintademokrácia… Sok sikert a bevándorlókkal, kedves miniszter asszony! Mi nem kérünk belőlük

 – írta a kommunikációs igazgató.

 

