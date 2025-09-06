szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Menczer Tamás: ez a választás tétje (videó)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közsségi oldalán tett közzé videót, amiben a 2026-os választás tétjéről beszél. A magyar érdekekért kiálló Orbán-kormány vagy Weber bábkormánya – vázolta fel a két alternatívát Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM

„Az ellenféllel kapcsolatban a helyzet az, hogy minden pontosan úgy van, ahogy korábban mondtuk. Hazudik, átver és becsap, és elveszi a pénzedet. Ennek kapcsán mi a választás tétje?” – mondta Menczer Tamás a videóban. 

Vagy az, jövő áprilisban az országot egy szuverenista, a magyar érdekért kiálló Orbán-kormány vezeti, mert akkor van Otthon start a fiataloknak, akkor van családi adókedvezmény duplázás, akkor van adómentes csed és gyed, akkor van adómentesség az édesanyáknak, akkor van élelmiszer-utalvány és 13. havi nyugdíj az időseknek, akkor van biztonság és nincsenek Mohamedek, és akkor van béke, mert nem hagyjuk, hogy benyomjanak bennünket a háborúba

– sorolta a politikus, aki hangsúlyozta, a másik verzió az, hogy egy Brüsszelből irányított bábkormány vezeti az országot majd. 

„Akkor van Tisza-adó, mert az áfacsökkentés az kamu. Az adót emelik, az áfát nem csökkentik, leválasztanak az orosz gázról, ezzel a rezsit három és félszeresére emelik, és leválasztanak az orosz olajról, ezzel a benzin árát ezer forintra lökik föl. Plusz jöhetnek a Mohamedek és kiszolgálják Zelenszkijt és Ukrajnát. Ez egy Brüsszelből irányított bábkormány. Weber által irányított és Zelenszkijjel lepaktáló bábkormány”

–hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. 

