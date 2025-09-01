szeptember 1., hétfő

Energiabiztonság

2 órája

Menczer Tamás szerint Zelenszkij újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen (videó)

Címkék#kőolajvezeték#Menczer Tamás Zelenszkij#Ukrajnai Bizottság#Európai Bizottság

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen − írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Szerhij Dolzsenko

Menczer Tamás Zelenszkij, szavai szerint, házi újságírójának, Szerhij Szidorenkónak egy, a bejegyzéshez videóként is csatolt kijelentésére reagált, miszerint az ukránok „újabb csapásra készülnek”.

Menczer Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM

Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak. Az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat

− jelentette ki.

Hozzátette, Ursula Von der Leyen és az Európai Bizottság pedig mindezt tétlenül nézi, pedig néhány hónapja írásban vállalták, hogy fellépnek az ilyen támadások ellen. 

De nem tesznek semmit. Szégyen

− fogalmazott a politikus.

Von der Leyen irányítása alatt az Európai Bizottság Ukrajnai Bizottsággá változott − vélekedett Menczer Tamás.

A politikus azt is írta, hogy 

kitiltottuk Magyarországról az előző támadásért felelős katonai parancsnokot. Aki nem magyar, hanem ukrán". "Én ukrán vagyok. Ezt mondta. Ilyet egy magyar soha nem mondana

− mutatott rá Menczer Tamás.

A politikus azt is írta, hogy 

Zelenszkij támad, fenyeget és zsarol bennünket azért, hogy támogassuk Ukrajna uniós tagságát. De mi az ukrán zsarolásnak soha nem fogunk engedni. Magyarország az első!.

