Németország súlyos árat fizetett a migrációért

„A német vezetés legnagyobb hibája tíz évvel ezelőtt az volt, hogy miközben Angela Merkel „meg tudjuk csinálni” kijelentésével a bevándorlók és menekültek számára a legfőbb európai célponttá váltak, a döntés következményeit nem gondolták át” – mondta el lapnak Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.

Angela Merkelkancellár híres mondása, a „Wir schaffen das” (Meg tudjuk oldani) mára keserű iróniává vált Németország helyzetét tekintve

Fotó: Clemens Bilan / Forrás: MTI/EPA

A kutató kifejtette: súlyos tévedés volt az akkori vezetők részéről, hogy elsősorban munkaerőt láttak a bevándorlókban, és azt hitték, hogy a munkaerőpiacba való integrálásuk elegendő lesz.

Több mint egymillió menekült (az illegális migránsokat nem is számítva) érkezett 2015 és 2016 között Németországba, eleinte főként szírek, majd afgánok, akik közül ma csak töredék rendelkezik német állampolgársággal – a többieknek pedig eszük ágában sincs elhagyni az országot.

A bevándorlás egyik legláthatóbb következménye a közbiztonság romlása. Német nagyvárosokban – különösen Berlinben, Kölnben, Hamburgban és Frankfurtban – rendszeressé váltak a bűncselekmények, amelyeket sokszor migrációs hátterű elkövetők követnek el.

A német belügyminisztérium adatai szerint a súlyos bűncselekmények jelentős része olyanokhoz köthető, akik az elmúlt években érkeztek az országba.

Az erőszakos bűncselekmények 43 százaléka a migránsokhoz köthető. A németek 40 százaléka nem érzi magát biztonságban – és ez az arány eddig csak romlott. Nem véletlen egybeesés, hogy a választásokat megelőző évben a késes és autós támadások többsége bevándorló hátterű elkövetőkhöz kapcsolódott

– mondta a szakértő.

A migrációs hullám nemcsak bűnözést, hanem mély társadalmi feszültségeket is szült, gazdasági következményei is súlyosak – a cikkben, ide kattintva, erről is részletesen olvashat.