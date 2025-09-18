2 órája
Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem barátja Magyarországnak
A svéd kormány számtalan esetben és fórumon fellépett hazánk ellen.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Svédország a barátunk. A svéd nép a barátaink. De a kormányuk nem barátja Magyarországnak” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a svéd miniszterelnöknek üzenve a közösségi oldalán - vette észre a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor több alkalomra is emlékeztetett, amikor a svéd kormány fellépett Magyarország ellen. Mint írta:
1. Önök felléptek Magyarország ellen a gyermekvédelmi törvény ügyében.
2. Önök felléptek Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvények ügyében.
3. Önök megszavazták a legtöbb magyar egyetem kizárását az Erasmus és Horizont programokból, és az uniós források több mint felének befagyasztását.
4. Önök bíróság előtt léptek fel Magyarország ellen, amikor megtámadtuk a Bizottság diszkriminatív Erasmus/Horizont határozatát.
5. Önök folyamatosan erőltetik a 7. cikkely következő szakaszát, a miniszterük pedig olyan megjegyzéseket tett, mint például: „Fel kell emelnünk a szavunkat a gyermekért.”
6. Az EU-miniszterük megfogadta, hogy „további nyomást gyakorol Magyarországra”, egyszerűen azért, mert nem támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását.
7. Önök azok között a kormányok között voltak, amelyek keresztülvitték a migrációs paktumot, annak ellenére, hogy a korábbi tanácsi határozat egyhangúságot írt elő ebben a nagyon érzékeny témában. Ez közvetlen veszélybe sodorja Magyarország biztonságát.
Orbán Viktor kiemelte:
Magyarországon ezt a viselkedést sokféleképpen neveznénk, de a barátságosság biztosan nem tartozik közéjük.
