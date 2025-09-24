Orbán Viktor: dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi

„Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi. A Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere. A hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie. Brüsszel azonban ezt nem hagyja” – írta a közösségi oldalán megosztott posztjában Orbán Viktor.

A brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. Immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Zsarolják. Fogott ember

– tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök arra figyelmeztet: