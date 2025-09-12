28 perce
Orbán Viktor szerint a Tisza Párt minden nap megbukik
A iniszterelnök Harcosok Klubjában is jelentkezett, miután interjút adott Abu-Dzabiból a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! műsornak pénteken reggel . Orbán Viktor rámutatott: a Tisza Párt minden nap lebukik. „Becsapnak, átvernek, és ha rajtuk múlik, fizetni fogsz” – fogalamzott a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott pénteki interjúban öt témát vetett fel, köztük a látogatását Abu-Dzabiban, a Tisza Párt magyar embereket sújtó terveit, az Ötben vele készített beszélgetést, a megdöbbentő svéd híreket, valamint a Harcosok Klubja edzőtábort.Orbán Viktor csütörtökön utazott Abu-Dzabiban villám-munkalátogatásra.
„Addig kell ütni a vasat, amíg meleg”
– idézte a miniszterelnök szavait a Magyar Nemzet. Emlékeztetett: az Egyesült Arab Emírségek egy gazdag ország, a világ 5. legnagyobb olajexportőre, akikkel villámgyorsan fut fel az együttműködésünk: energia, mesterséges intelligencia, űrtechnológia, modern drónok gyártása, élelmiszeripar.
Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mindennap lebukik.
Kiderült, hogy hazudnak azért, hogy ne bukjanak meg. Kiderült, hogy szerintük a „választás után mindent lehet”. Kiderült, hogy bevezetnék a Tisza-adót. És már az is kiderült, hogy a társasági adó brutális emelésével megsarcolnák a vállalkozásokat is
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Orbán Viktor: a Tisza-adó nem adószakmai, hanem bizalmi kérdés„Sarc lesz!”
Majd figyelmeztetett:
Becsapnak, átvernek, és ha rajtuk múlik, fizetni fogsz.
A miniszterelnök a Hont Andrással és Gavra Gáborral készült Öt-adás megnézését is javasolta, ahol másfél órán keresztül beszéltek mindenről.
Orbán Viktor az ÖT műsorában: az elégtétel és a bosszú között van különbség (videó)Újabb izgalmas interjú a kormányfővel.
Megdöbbentő hírek Svédországból
– hívta fel a figyelmet a kormányfő arra, hogy több száz svéd tinilányt gyanúsítanak gyilkossággal és erőszakos bűncselekményekkel.
Elsőre én sem hittem a szememnek
– írta Orbán Viktor.
Végül a miniszterelnök jelezte, hogy
ma még Abu-Dzabiban lesz, de holnap már megy Sátoraljaújhelyre, a Harcosok Klubja edzőtáborba.
