Harcosok Klubja

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt minden nap megbukik

Címkék#Abu-Dzabiban#harcosok klubja#Tisza-adó#Orbán Viktor#Svédország

A iniszterelnök Harcosok Klubjában is jelentkezett, miután interjút adott Abu-Dzabiból a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! műsornak pénteken reggel . Orbán Viktor rámutatott: a Tisza Párt minden nap lebukik. „Becsapnak, átvernek, és ha rajtuk múlik, fizetni fogsz” – fogalamzott a kormányfő.

MW
Orbán Viktor szerint a Tisza Párt minden nap megbukik

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott pénteki interjúban öt témát vetett fel, köztük a látogatását Abu-Dzabiban, a Tisza Párt magyar embereket sújtó terveit, az Ötben vele készített beszélgetést, a megdöbbentő svéd híreket, valamint a Harcosok Klubja edzőtábort.Orbán Viktor csütörtökön utazott Abu-Dzabiban villám-munkalátogatásra.

„Addig kell ütni a vasat, amíg meleg”
idézte  a miniszterelnök szavait a Magyar Nemzet. Emlékeztetett: az Egyesült Arab Emírségek egy gazdag ország, a világ 5. legnagyobb olajexportőre, akikkel villámgyorsan fut fel az együttműködésünk: energia, mesterséges intelligencia, űrtechnológia, modern drónok gyártása, élelmiszeripar.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mindennap lebukik.

Kiderült, hogy hazudnak azért, hogy ne bukjanak meg. Kiderült, hogy szerintük a „választás után mindent lehet”. Kiderült, hogy bevezetnék a Tisza-adót. És már az is kiderült, hogy a társasági adó brutális emelésével megsarcolnák a vállalkozásokat is

 – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. 

Majd figyelmeztetett:

Becsapnak, átvernek, és ha rajtuk múlik, fizetni fogsz.

A miniszterelnök a Hont Andrással és Gavra Gáborral készült Öt-adás megnézését is javasolta, ahol másfél órán keresztül beszéltek mindenről.

Megdöbbentő hírek Svédországból

 – hívta fel a figyelmet a kormányfő arra, hogy több száz svéd tinilányt gyanúsítanak gyilkossággal és erőszakos bűncselekményekkel.

Elsőre én sem hittem a szememnek

– írta Orbán Viktor.

Végül a miniszterelnök jelezte, hogy 

ma még Abu-Dzabiban lesz, de holnap már megy Sátoraljaújhelyre, a Harcosok Klubja edzőtáborba.

Az eredeti cikket itt tudja elolvasni. 

