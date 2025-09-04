Az igazi Kötcse
1 órája
Orbán Viktor: mi tiszta lapokkal játszunk
A miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, a vasárnapi kötcsei találkozót élőben közvetítik majd a Facebookon.
Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én
Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI
Fotó: Fischer Zoltán
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre