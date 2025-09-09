Orbán Viktor videójában mutatja be az agresszió politikáját, amivel szemben állnak

Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani! – ezt írta legutóbbi videójához Orbán Viktor. A felvételen Magyar Péter és embereinek elhíresült agresszív jeleneteit lehet megnézni, ahogy a Tisza-vezér rácsapja egy újságíró kezére az ajtót, szakértője Ruszin-Szendi Romulusz egy riportert lökdös, a párt szimpatizánsai pedig egy többgyermekes anyukát fenyegetnek.

Orbán Viktor kötcsei beszéde is hallatszik a háttérben, amikor arról beszél, hogy a bizalomvesztett pártoknak marad a balhézás.