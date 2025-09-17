Ősszel is több mint 250 millió forintos támogatást nyújt a Pro Filii Alapítvány

A Pro Filii Alapítvány ezúttal is szociális vagy egészségügyi problémával küzdő embereknek, valamint közösségi érdekeket szolgáló civil és nonprofit szervezeteknek nyújtott pályázati keretek között támogatást. Az alapítvány kuratóriuma a bírálóbizottság szakmai javaslatai alapján mérlegelt, végül 47 magánszemély mintegy 136 millió forint, 23 civil és nonprofit szervezet pedig közel 114 milliós anyagi hozzájárulást kap.

„Mások megsegítése nem csupán kötelességünk, hanem lehetőség is arra, hogy jobbá tegyük az anyagi gondokkal küzdő családok, a különféle egészségügyi problémával küzdő felnőttek, gyerekek életét, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. A mostani pályázati ciklusban is megható emberi sorsokkal találkoztunk, többek között gégekanüllel és gyomorszondával élő, értelmileg és mozgásában is súlyosan fogyatékos gyermek családját segítettük oxigénkoncentrátor vásárlásában, csecsemőkori agyvérzést szenvedett négyéves ikerpár műtét utáni rehabilitációjára és egy Wieacker-Wolf szindrómás fiatalnak adtunk támogatást, több mozgássérült, autista, valamint SNI-s kiskorú fejlesztéséhez járultunk hozzá, egy ritka genetikai betegségben szenvedő fiatalember 10 millió forint értékű gyógyszerbeszerzését, valamint duplán amputált mozgáskorlátozott családapa életkörülményeinek javítását is támogattuk” – nyilatkozta Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A támogatott pályázatok típusa és célja továbbra is széles spektrumot ölel fel.

Az anyagi hozzájárulásoknak köszönhetően az Adra - Vitium Esélyegyenlőség Alapítvány például egy újszülött-inkubátort vásárolhat a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet csecsemőosztálya részére. A Gyermekklinika Alapítványa Gyermekeinkért pedig az újraélesztés és a koraszülöttek intenzív ellátásának támogatására szolgáló készüléket szerezhet be a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati centrumának. Szintén a támogatási összegekből a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány a Budapest XV. kerületében található családok átmeneti otthonában egy új, biztonságos és korszerű játszóteret alakíthat ki, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia pedig a Majosházai Hospice Ház – ahol végstádiumú felnőtt daganatos betegek ellátását végzik – fejlesztését valósíthatja meg. A Fehér Bot Alapítvány a Pro Filii donációja nyomán fogyatékossággal élők számára hozhat létre támogatott lakhatást biztosító intézményt Hajdúdorogon.

A szervezet továbbá kulturális és sporttárgyú pályázatok támogatásáról is döntött.

Ennek köszönhetően vehet részt egy tehetséges zongoraszakos hallgató nemzetközi versenyeken, finanszírozhatják hangszervásárlásukat zenei tehetségek, vagy szervezhet táncházprogramokat fogyatékkal élő gyermekek számára a Kisalföld Kultúrájáért Egyesület. A Pro Filii szintén segítséget nyújtott több tehetséges fiatal sportpályafutásának sikeres folytatásához, valamint a Harta Sport Egyesület részére egy ingyenesen használható, professzionális kültéri tornapark létrehozásához a Bács-Kiskun vármegyei nagyközségben.