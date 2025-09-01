szeptember 1., hétfő

Gyermekmolesztálás

51 perce

Pedofilbűncselekmény: hat évre ítélte a bíróság az LMP volt politikusát

Címkék#ítélet#LMP#pedofilbűncselekmény#politikus

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt hat évre ítélte az LMP egykori politikusát a bíróság. A Kaposvári Törvényszéknek a lapnak adott válaszából kiderült, hogy a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit hat évre a közügyektől is eltiltották. Az ügyészség fellebbezett az ítélet és a közügyektől eltiltás súlyosbítása miatt.

MW
Pedofilbűncselekmény miatt hat évre ítélte a bíróság az LMP volt politikusát (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A pedofilbűncselekményben elítélt K. Gábor korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt – áll a lap online oldalán olvasható cikkben. 

A férfi a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát, majd három évvel később már az LMP mutatta be őt, mint a következő választáson induló jelöltjét.

Az egykori ellenzéki politikus ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés és más bűncselekmény miatt még 2023. február 26-án adtak ki elfogatóparancsot, majd egy nappal később el is fogták és gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

Az ítélet lényege szerint az egykori LMP-s politikus 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel – a további részleteket ITT olvashatja el. 

