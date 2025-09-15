szeptember 15., hétfő

Akár börtönbe is kerülhet

47 perce

Ruszin-Szendi kézifegyverrel jelenhetett meg a Tisza Párt rendezvényén (videó)

Címkék#Ruszin-Szendi Romulusz#botrány#kézifegyver

Videófelvétel igazolja, hogy a bukott vezérkari főnök fegyvernek tűnő tárggyal jelent meg a Tisza Párt fórumain. A felvételen jól kivehető, hogy ruhája alatt kirajzolódik egy fegyverszerű forma, miközben a tiszás a hallgatóság előtt a „szeretetország” eszményéről beszél. Ruszin-Szendi Romulusz akár éles lőfegyvert, akár gázpisztolyt viselt, arra engedélyt kellett kapnia, különben szabálysértést, vagy bűncselekményt követett el.

MW
Ruszin-Szendi kézifegyverrel jelenhetett meg a Tisza Párt rendezvényén (videó)

Ruszin-Szendi Romulusz

Forrás: Facebook

Újabb botrány Ruszin-Szendi Romulusz körül: egy felvétel szerint Magyar Péter embere kézifegyverrel jelent meg a Tisza Párt rendezvényén. Korábban sem riadt vissza az erőszaktól: Kötcsén kézzel és testtel lökdöste arrébb a Mandiner újságíróját, amikor a Tisza adóterveiről kérdezte − írja a Magyar Nemzet.

Ruszin-Szendi Romulusz
Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás:  MW

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Börtönbe kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz

Az Origo felhívja a figyelmet, az, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnök volt, nem jelent semmit, nem jár neki automatikusan civil fegyvertartási vagy -viselési engedély. Feltételezhető, hogy a rendőrség indokolt esetben, fokozott veszélyeztetettség miatt adhatott számára ilyen engedélyt, amennyiben éles lőfegyver volt nála. 

Ruszin-Szendi Romulusz esetében tehát

a fegyverviselésre ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak, mint bármely civilre. Akár éles lőfegyvert, akár gázpisztolyt hordott, engedély nélkül szabálysértést vagy bűncselekményt követett volna el.

A cikkből az is kiderül, hogy mennyi mennyi börtön járhat élés lőfegyver esetében, ha Ruszin-Szendinek nincs fegyverviselési engedélye.

 

