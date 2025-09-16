Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly aggályokat vet fel

„Magyarország nem a vadnyugat, sőt kevés biztonságosabb állam van hazánknál, ezért érdemes lenne megnézni a hátterét annak: valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart. Ez ugyanis nagyobb a kockázatot hordozhat mint a fegyver jelentette védelmi lehetőség” – mutatott rá a lapnak adott nyilatkozatában a biztonságpolitikai szakértő, aki még ennél is aggályosabbnak nevezte Ruszin-Szendi fegyverekről tett kijelentéseit.

„Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” – fenyegetőzött a uszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán Ruszin-Szendi Romulusz

Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

