Újra fenyegetőzik Ruszin-Szendi Romulusz

Nem viselte jól a Tisza-adó ügyében elszenvedett vereséget Magyar Péter. Miután kiderült, hogy az ítéletben nem kötelezték helyreigazításra az Indexet, a politikus dühöngve fenyegette a bíróságokat közösségi oldalán. A támadáshoz ezúttal csatlakozott bukott bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz is.

A volt vezérkari főnök Magyar Péter egyik bejegyzése alá ennyit írt: „Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.”



Így fenyeget Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

A fenyegető hangnem nem először jelenik meg Ruszin-Szendi kommunikációjában. Korábban a Mandiner riporterét is fellökte, amikor az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervről kérdezte.

Tavasszal pedig a szeghalmi fórumon videófelvétel bizonyította, hogy lőfegyvert viselt a ruházata alatt. Bár a balliberális sajtó igyekezett kimosdatni a botrányból, végül maga Magyar Péter buktatta le saját emberét.

Ruszin-Szendi kénytelen volt beismerni, hogy valóban fegyverrel jelent meg a rendezvényen.

Fegyvernek látszó tárggyal a lakossági fórumon (Fotó: Képernyőkép)

Nem sokkal később újabb felvétel látott napvilágot, amelyen ismét egy gyanús tárgy rajzolódott ki a kabátja alatt. Mindezek fényében a mostani fenyegetőzés különösen nyugtalanító.

