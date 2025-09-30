Szijjártó Péter: teljes kiszolgáltatottságot jelentene a két kőolajvezeték közül az egyik feladása

Nekünk, magyaroknak otthon és itt is az az érdekünk, hogy stabilitás és nyugalom legyen Szerbiában. Szerbia a barátunk, s látjuk, micsoda durva külső támadásokkal kell szembenéznie ennek az országnak. Sajnos ez egy európai tendencia, hogy a patrióta kormányokat és a patrióta politikusokat megpróbálják kiiktatni, ezért a teljes barátságunkról és a szolidaritásunkról biztosítjuk szerb barátainkat