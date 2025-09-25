Szijjártó Péter szerint az Európai Unió hibát követett el (videó)

Szijjártó Péter az egészségügyi alapellátás megerősítésével foglalkozó, magyar–kazah társszervezésben megvalósult eseményen emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány megrázta az egész világot, de mivel sikerült levonni a történtekből bizonyos tanulságokat, az emberiség mostanra jobban fel van készülve a hasonló kihívásokra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: KKM / Forrás: MTI

A külgazdasági és külügyminiszter az egyik legfőbb tanulságnak azt nevezte, hogy a nemzetközi szakmai szervezetek működésének túlzott átpolitizálása egyáltalán nem segít a nehézségek leküzdésében.

Az emberek egészségének és az egészségügyi ellátásnak semmi köze sincs sem az ideológiákhoz, sem a politikához, sem a geopolitikához

– szögezte le.