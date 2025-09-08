Szijjártó Péter: a Közel-Keletnek és Izraelnek is joga van terrormentesen élni

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jelenleg az emberiség a veszélyek korában él, súlyos konfliktusok fenyegetik a világ biztonságát, s ezek közül is kiemelkedik a közel-keleti válság.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) megbeszélést folytat Gideon Szaár izraeli külügyminiszterrel (b) Budapesten, a minisztériumban 2025. szeptember 8-án

Fotó: Kovács Attila / Forrás: MTI

„Pontosan tudjuk, hogy Közép-Európa biztonsága milyen szoros összefüggésben van a közel-keleti térség biztonságával. Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy a Közel-Keleten ismételten béke, stabilitás és nyugalom legyen"

- mondta.

„A mi hitünk és meggyőződésünk szerint minden Közel-Keleten élő embernek - függetlenül attól, hogy hol él és milyen nemzetiségű - joga van ahhoz, hogy terrorfenyegetéstől és rakétatámadásoktól mentesen, biztonságban, nyugalomban élje le az életét a saját hazájában és a saját otthonában. Mi, magyarok mindig is támogattuk a terrorellenes nemzetközi törekvéseket" - folytatta.

„Mi elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy egy terrorszervezet egy egész térség életét megkeserítse (…) Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy egyesek megpróbálják mentegetni, relativizálni a Közel-Keletet rettegésben tartó terrorszervezeteket és az általuk folytatott tevékenységet. Ez a mentegetés, ez a relativizálás gyakran megjelenik akkor is, amikor az Európai Unióban a Közel-Keletről vitázunk" - tette hozzá.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Nyugat-Európában kétségtelenül van egy erősödő Izrael-ellenesség a politikai életben, ami szavai szerint abban is megnyilvánul, hogy a Hamász terroristáit csak azzal az előfeltétellel akarják szankcionálni, hogy ha izraeli telepeseket is szankcionálnak.

„Előfeltételeket támasztani terroristák szankcionálásához számunkra elfogadhatatlan. A Hamász nevű terrorszervezet továbbra is túszokat tart fogva, köztük egy magyar állampolgárt. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi közösségnek kutya kötelessége felszólítania a Hamászt arra, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül engedjék el az összes túszt, köztük a magyar állampolgárt, és mindaddig, amíg ez nem történik meg, addig számukra a megfelelő ellátást mind az élelmezés, mind az orvosi ellátás tekintetében kötelesek biztosítani" - fogalmazott.