Lejárt lemez a hagyományos családmodell Tarr Zoltán szerint
A Tisza párt alelnöke a családtámogatások eltörlésére is utalt.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője felszólal az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) ülésén Brüsszelben 2024. december 3-án
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Újabb botrányos kijelentés látott napvilágot Tarr Zoltánról, ugyanis a Tisza Párt európai parlamenti képviselője kijelentette: „ma sokkal több gyerek születik családon kívül, mint családban - írta a Magyar Nemzet.
Majd ezután Magyar Péter embere úgy vélekedett, hogy a kormány az egész reprodukciós tematikát államosította
Soha nem járt ennyi magyar hölgy Lengyelországba, a balti államokba kirándulni, mint manapság, és azért mennek oda, mert ott más lehetőségeik vannak reprodukciós ügyekben. Miközben pedig bennünk az van, hogy a gyerekek családban születnek, pedig nem, a gyerekek nem családban születnek, nagy részben, mert mára az egész »családsztori« megváltozott, ezért nem lehet a korábbi premisszákból kiindulnunk
– fogalmazott Tarr Zoltán.
