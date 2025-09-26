Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke elszólta magát (videó)

Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont cikke alapján.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője beszédet mond a párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt 2024. október 5-én

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

A lap közzétette a felvételt, amely szerint az európai parlamenti képviselő arról beszélt egy újpesti fórumon, hogy

előbb meg kell nyerni a választást, és utána mindent meg lehet oldani.

Több nyilvánosságra került videófelvétel is alátámasztja a párt adóemelési szándékát, és kiderült, hogy a Tisza a választásig megpróbálja titokban tartani a megszorító intézkedéseit, és ezzel megtéveszteni a szavazókat.