Csökkenne az illetmény 1 órája

A Tisza-adó a magyar katonáknak is komoly érvágás lenne (videó)

A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén adót emelne és ezzel pénzt venne el a katonáktól, de nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a katonákat és a családjaikat – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kijelentette: nem hagyják, hogy az adóemeléssel tönkretegyék a katonákat és a családjaikat Forrás: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mit gondol a Tisza Párt adótervéről, azt mondta: „reped a máz a Tisza-blöffön”. " Hiába üzenget a Ruszin nevű emberük folyamatosan a hadseregnek, hetet-havat ígérgetve, a valóság most jött elő – fogalmazott. A miniszter kiemelte: a Tisza, ha hatalomra kerülne, adót fog emelni. És, ha adót fog emelni a Tisza, az pénzt venne el a magyar katonáktól, az állomány minden csoportjától, a legénységtől, az altisztektől és a főtisztektől egyaránt – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: itt jött el az igazság pillanata, bemondták, hogy mire készülnek. Hiába titkolóznak, hiába hazudoznak reggel, este meg éjjel, a legjobb baloldali hagyományokat folytatva. „Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat” – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!