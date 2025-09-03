1 órája
A Tisza-adó története: így épül Magyar Péterék ámokfutása
Először ködösítettek és tagadtak, majd ígéretekkel próbálták menteni a helyzetet, később börtönnel riogattak, végül pedig menekülőre fogták – így zajlott Magyar Péter és pártjának több szereplőjének kommunikációja a Tisza-adó körül. Az Origo feltárta, hogyan született meg a Tisza-adó terve, és milyen lépések vezettek a jelenlegi helyzethez, amely sokak szerint már ámokfutásnak tűnik.
A Tisza-adó igaz története: bemutatjuk Magyar Péterék eszeveszett ámokfutásának főbb állomásait
Az Origo időrendbe szedte, hogy mi történt múlt kedd óta, amikor nyilvánosságra került a Tisza brutális adóemelésről szóló javaslata.
A nap, amikor robbant a Tisza-adó híre
Augusztus 26, kedd. Bombaként robbant a hír, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt brutális lakossági adóemelést készít elő.
A részletekről az Index számolt be egy, a birtokába került belsős feljegyzés alapján. Eszerint a Tisza Párt a mostani egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert vezetne be. A tervek alapján már az átlagkereset is a jelenleginél magasabb, 22 százalékos kulcs alá esne, a legjobban keresők pedig 33 százalékos adót is fizetnének.
A belsős anyag készítői szerint ugyanakkor a költségvetési helyzet miatt elkerülhetetlen az adórendszer átalakítása.
Ráadásul az irat szerint a Tiszánál felmerült az adókedvezmények felülvizsgálata is – ez magyarul azt jelenti, hogy erőteljesen megvágnák a kedvezményeket, a mentességeket is.
Ködösítés és támadások
A belsős feljegyzés nyilvánosságra kerülése nagy ütést jelenthetett a Tiszának és Magyar Péternek, a pártelnök ugyanis korábban adócsökkentésről beszélt. Ráadásul a Nemzet hangja névre keresztelt, tavasszal megtartott pártfelmérésen
a szja csökkentésére szavazott a szimpatizánsok döntő többsége.
Így hát Magyar Péter azonnal tagadni próbálta, hogy kormányon adót emelnének, egyúttal hamisítványnak nevezte a nyilvánosságra került iratot, szokása szerint Rogánozott és nem fukarkodott a jelzőkkel: aljas, hazug, propaganda-közlésről és álhírről írt a közösségi médiában.
Időrendben ezután a mellébeszélés, majd a beismerés következett.