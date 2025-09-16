A Tisza-applikáció akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet

„Az applikáció működésével kapcsolatban joggal merül fel a kérdés, hogy valóban szimpatizánsokat keresnek, vagy inkább adatgyűjtésre használják a rendszerbe belépő aktivisták személyes adatait” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán, a Tisza Világ elnevezésű mobilos alkalmazásával kapcsolatban.

A Tisza-applikációval akár pórul is járhatnak az aktivisták

Forrás: Magyar Nemzet

Az alkotmányjogász szerint nem árt az óvatosság.

A biometrikus azonosítás, valamint a kamera, mikrofon, fotók, helyadatok és egyéb eszközfunkciókhoz való hozzáférés lehetősége ugyanis olyan széles körű megfigyelést tesz lehetővé, amely túlmutathat a szimpatizánsszervezés észszerű keretein.

Ifj. Lomnici Zoltán a lapnak felidézte, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2024-ben kiadott ajánlása külön felhívta a figyelmet arra, hogy

a politikai pártok adatkezelésének átláthatónak, konkrétnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük.

A hatóság kifejezetten bírálta a sablonos, semmitmondó adatkezelési tájékoztatókat, és hangsúlyozta, hogy az érintetteknek pontosan tudniuk kell, ki kezeli az adataikat, milyen célból és meddig. Jó gyakorlatként említi az adatfeldolgozók pontos megnevezését, a tájékoztatók közérthetővé tételét, valamint annak világossá tételét, hogy az adatkezelés célja nem rejtett adatbázisépítés, hanem valóban a választóval való kapcsolatfelvétel.

Az alkotmányjogász tisztázta:

amennyiben a Tisza Párt által készített applikáció nem a szimpatizánsok megszólításának tiszta eszközének minősülne, hanem egy kifinomult adatgyűjtési mechanizmus lenne, úgy megvalósul a személyes adattal visszaélés bűncselekménye, és akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.