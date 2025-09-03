Tabutémák: mi az, amiről a Tisza Párt hallgat?

„A Tisza Párt megpecsételte a saját, de a magyar nemzeti függetlenség miatt aggódó szimpatizánsai sorsát is akkor, amikor csatlakozott az EPP-hez” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b), valamint Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Tóth Erik úgy fogalmazott, hogy

a néppárt tavaly szövetséget kötött a szocialista és a liberális Renew frakcióval is annak érdekében, hogy a számukra fontos politikai ügyekben – háború, gender és migráció – a nekik tetsző, föderalista brüsszeli terveket tudják támogatni.

Emiatt a Tisza számára sincs menekülőút: Manfred Weber korábban világossá tette, hogy az EPP elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. Politikai értelemben ez egyet jelent a gyorsított EU-csatlakozás támogatásával, az orosz–ukrán háború finanszírozásával és elhúzódásával is

– vélekedett Tóth Erik.

Mint mondta, a Tisza részéről így tudatos stratégia az, hogy a nekik kellemetlen, Magyarországon a többségi állásponttal szembehelyezkedő kérdésekben csendben maradjon a választásokig. „Magyar Péterék ugyanis pontosan tudják azt, hogy sem a háború, sem Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása nem olyan téma, amiből profitálni tudnának a brüsszeli kötöttpályás álláspont kihangsúlyozásával.”