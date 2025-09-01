1 órája
Pártlogó a csomagon: törvényt sért a Tisza Párt kisiskolásokat célzó akciója
A Magyar Nemzet a Tűzfalcsoport cikkére hivatkozva arról ír, hogy Magyar Péter pártjának egyik helyi szervezete pártlogóval ellátott iskolai ajándékcsomagokat készített ez pedig szembemegy a jogszabállyal. Az akcióval a kisiskolásokra pályázó Tisza Pártot azonban ez sem riasztja vissza: a politikai haszonszerzés érdekében nem válogatnak az eszközökben – hívja fel a figyelmet a lap.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt a jogsértéstől sem riad vissza a politikai haszonszerzés érdekében
Törvénysértő politikai akció körvonalazódik Magyar Péter folyamatosan csökkenő támogatottságú pártja körül. A baloldali párt egyik Tisza-szigete egy új módszert dolgozott ki a számukra kellemetlen tendencia megállítására: pártlogós csomagokkal készültek az iskolásoknak.
A jelek szerint a Tisza Párt helyi szervezetei számára nem jelent akadályt az, hogy a köznevelési törvény egyértelműen tiltja a pártok és politikai szervezetek jelenlétét, megjelenését az oktatási intézményekben
– mutatott rá a Tűzfalcsoport cikke, amit a Magyar Nemzet szemlézett.
A Magyarkőris Tisza-sziget által a Talpra Magyarok Facebook-csoportban közzétett képek bizonyítják, hogy
Magyar Péter baloldali pártja a törvényeket figyelmen kívül hagyva – és amennyiben kiosztják –, azokat megsértve iskolás gyermekeknek szánt csomagokat állított össze.
Ezt pedig a törvény világosan tiltja – természetesen a jogsértés csak a csomagok tényleges kiosztása esetén valósul meg, amelyre egyelőre nincs bizonyíték, azonban elkészítették őket, és nyilvánosan vállalták, hogy iskolásoknak szánják azokat. Már ez a tény is jogi és erkölcsi aggályokat vethet fel, ugyanakkor arra is bizonyíték, hogy
a Tisza Párt világos szándéka nem csak közvetlenül az iskolás gyermekek megszólítása és befolyásolása, hanem ezáltal a szüleik elérése politikailag
