A Tisza Párt vezetői nem válaszolnak a kérdésekre, közben újabb bizonyíték került elő (videó)

A Tisza gazdasági koordinátora a párt adóterveivel kapcsolatban annyit mondott az Origónak, hogy Magyar Péter már közzétette adópolitikáját a Facebookon, ezt legyenek szívesek tanulmányozni. Ezt követően bármilyen kérdést tett fel a hírportál, azt mondta, hogy már közölte velük azt, amit szeretett volna.

Újabb bizonyíték: Magyar Péter Brüsszel bábja

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a jelek szerint Magyar Péteréknek tényleg Etyek. Most egy újabb videó bizonyítja, hogy a Tisza Pártot külföldről utasítják, ezek után nem kérdés, hogy valóban Brüsszelből irányítják a tiszásokat. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője hívta fel a figyelmet arra, hogy a tiszás fórumon a következő mondat hangzott el:

Azt kérték, ne beszéljünk Ukrajnáról és LMBTQ-ról.

Magyar Péter nyíltan tagadja Tarr Zoltán botrányos videójának eredetiségét

„Breaking! Magyar Péter öt nappal az adóemelési botrányuk kirobbanása után végre eljutott oda, hogy – szerinte – hamisított videókkal bántják őket (értsd: Tarr Zoltánt)! A gond csak az, hogy ezt még Tarr Zoltán sem így gondolja. Na, ez az igazi vergődés, Szotyi!” – fogalmazott legfrissebb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, majd az alábbi videót osztotta meg követőivel: