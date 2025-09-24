2 órája
Több tízezer munkahelyet teremt a kormány, de az ellenzék nem örül (videó)
A kormány támogatásával csak az Alföldön mintegy ötvenezer új munkahely jött létre, ám az ellenzék szerint a fejlesztések nem mindenki számára előnyösek.
„Az ellenzék gazdaságpolitikai vezetője szerint a kormány túlzott támogatást nyújt a vállalkozásoknak” – emlékeztetett Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök kiemelte, hogy ami Magyar Péter embere szerint túl sok pénz, az valójában rengeteg új munkahelyet teremt, és biztosítja a magyar családok megélhetését.
A múlt héten jelentette be Szijjártó Péter, hogy egy 280 milliárd forintos beruházást hoznak Békéscsabára egy nagy nemzetközi vállalattal, amely 2500 munkahelyet hoz létre – emlékeztetett a kormányfő. Majd rámutatott:
ha nem adott volna a kormány ehhez 49 milliárd forintot, nem lenne Békéscsabán 2500 munkahely.
„Az Airbus itt van már Gyulán, Kecskeméten hamarosan átadjuk a második nagy Mercedes-gyárat. Alföld-programról beszélek: Szegeden BYD, amely egy többezres gyár, Békéscsabán Vulka és Debrecenben, pénteken adjuk át a BMW-gyárat, és ott már össze se tudjuk számolni összesen, hány gyárat fogunk átadni a következő időszakban” – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Ha nem kalkulálok rosszul – és azt hiszem, nem –, akkor ez a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel összesen együtt mintegy ötvenezer új álláshelyet jelent itt, az Alföldön
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.