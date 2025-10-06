október 6., hétfő

A Tisza-csomag brutális adóterhet hozhat a nyugdíjasoknak

A Tisza-csomag szerint a nyugdíj mellett dolgozó időseknek másfél–kétszer annyi adót kellene fizetniük, mint eddig, ami jelentős nettó veszteséget jelentene számukra.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

A Tisza Párt adócsomagja a kiszivárgott információk szerint a nyugdíjas munkavállalókat is sújtaná. A háromkulcsos rendszer 22–33 százalékos adókulcsot vezetne be a 15 százalék feletti jövedelmekre, ami aránytalanul nagy terhet róna az idősekre. Jelenleg a nyugdíjasok csak személyi jövedelemadót fizetnek, így a változás jelentős bevételcsökkenést okozhatna évente akár több százezer forinttal a dolgozó nyugdíjasoknak, köztük az egészségügyi és pedagógus alkalmazottaknak – írja az Ellenpont. 

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Akár kétszeres adó a Tisza-adó miatt

A Tisza-adó jelentős terhet róna a nyugdíj mellett dolgozó idősekre. Míg az aktívkorú munkavállalóknak a háromkulcsos adórendszer 20–35 százalékos adóemelkedést jelentene, a nyugdíjasok esetében az arányok ennél is drasztikusabbak: 

a 22 százalékos kulcs esetén 46 százalékos, a 33 százalékos kulcsnál akár 120 százalékos adóteher-növekedéssel kellene számolniuk. Ez azt jelenti, hogy arányaiban másfélszer, vagy akár kétszer annyi adót fizetnének keresetük után, mint eddig.

Az intézkedés különösen súlyos lehet azoknak, akik az egészségügyben vagy az oktatásban dolgoznak: éves szinten több százezer, egyes esetekben akár milliós nettó keresetcsökkenést jelentene számukra. A Tisza-adó tehát nemcsak az aktív korúakat sújtja, hanem aránytalanul nagy terhet ró a nyugdíj mellett munkát vállaló idősekre is, akik így jelentősen kevesebb pénzt vihetnének haza.

A teljes cikk ITT olvasható el. 

 

 

 

