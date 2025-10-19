1 órája
Elon Musk így reagált a budapesti békecsúcsra
A techmilliárdos közösségi oldalán osztotta meg, mit gondol a budapesti békecsúcsról.
Elon Musk
Forrás: MTI/EPA pool
Fotó: Shawn Thew
„Biztató” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Elon Musk amerikai milliárdos a budapesti csúcstalálkozó kapcsán, számolt be róla a Magyar Nemzet.
Az amerikai milliárdos az X-en osztotta meg üzenetét az amerikai elnök bejelentésére reagálva, miszerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump Budapesten találkozik majd.
Magyarország egy biztonságos ország
– mondta Trump, majd hozzátette:
„Orbán nagyon jó vezető, jól irányítja az országát. Nincs annyi problémája, mint más országoknak, ezért úgy döntöttünk, hogy Orbán Viktorral leszünk.”
Az amerikai elnök hangsúlyozta: Orbán Viktor az a vezető, akit ő és Putyin is kedvel.
Szeretjük Orbán Viktort
– mondta az elnök.