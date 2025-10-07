október 7., kedd

Brüsszeli mentelmi mosoda

41 perce

Az EP nem függeszti fel Magyar Péter mentelmi jogát, Orbán Viktor reagált a döntésre (videó)

Címkék#Magyar Péter#Menczer Tamás#Orbán Viktor#Európai Parlament

Hónapok óta húzódó ügyben döntött az Európai Parlament: a képviselők arról szavaztak, felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát. A Tisza Párt elnöke ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. A baloldali frakciók egységesen kiálltak mellette, így Magyar Péter mentelmi jogát végül nem függesztik fel. Orbán Viktor és több kormánypárti politikus is véleményt mondott a szavazás eredményéről.

MW
Az EP nem függeszti fel Magyar Péter mentelmi jogát, Orbán Viktor reagált a döntésre (videó)

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (balra) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke

Forrás: AFP

Az Európai Parlament plenáris ülése döntést hozott Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az EP úgy határozott, hogy megtarthatja a mentelmi jogot a Tisza Párt vezetője – adta hírül a Magyar Nemzet.

MAGYAR Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Krizsán Csaba / Forrás: MTI

Orbán Viktor: a brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament végül nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. A miniszterelnök bejegyzésében élesen bírálta a döntést, azt írta:

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel. Immáron hivatalos: a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki. Micsoda szégyen!

Menczer Tamás: Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. Bejegyzésében élesen bírálta a döntést, és azt írta: „Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren. Weber újra megvédte Pétert.”
Szerinte az ügy nem jogi, hanem politikai, és a döntés azt bizonyítja, hogy „Weber minden eszközzel védi Magyar Pétert, aki az ő bábfigurája”.
A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: 

„Weber diktál, Péter végrehajt”, majd hozzátette, hogy a magyarok áprilisban „el fogják kergetni azokat, akik külföldi érdekeket szolgálnak ki”.

A mentelmi ügy kapcsán Menczer Tamás korábban is megszólalt:

Azt mondja (Magyar Péter), hogy ez egy politikailag kreált ügy, azt látják, ezt nyilatkozza a telefonlopásról, meg hogy bedobta a Dunába. Politikailag kreált. Hát elloptad vagy nem loptad?

– jelentette ki a politikus. Kiemelte, hogy az egész ország tud a lopásról, mivel az esetről felvételek vannak. Sérelmezte, hogy „orbitális hazugságok és terelések mennek”, mint Tarr Zoltán és Tisza-adó esetében is, csak akkor például a mesterséges intelligenciára fogták az esetet. 

Miniszterelnök akar lenni, és a kidobó a gigájánál fogva rángatja ki és löki ki az utcára, mint a legrosszabb suhancot. […] De mindennek eljön a büntetése, ennek a legfontosabb állomása jövő április lesz

– mondta.

A DK is ott volt Magyar Péter mögött

Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy a voksoláson a Demokratikus Koalíció is megvédi Magyar Pétert, ők is fenn akarják tartani a mentelmi jogát. 

Az EP illetékes bizottságát nem érdekli egyik mentelmi jogi kérdésnél sem maga a bűncselekmény, csak a politika.

A kijelentésre Dömötör Csaba is reagált. Az EP-s szakbizottság egyáltalán nem vizsgálta, hogy Magyar Péter (és Ilaria Salis) elkövették-e azt, amivel vádolják őket. 

Tehát úgy gondolják, hogy ha a politikai cimboráikról van szó, akkor bármit lehet. Telefont lopni, és magyarokat véresre verni a budapesti utcán. Nem várunk tőlük semmit, de egyet azért kérünk: ezek után végképp ne oktatgassanak senkit értékekből és jogállamiságból!

– hangsúlyozta Dömötör. 

A szélsőbaloldali Ilaria Salist hősként ünnepelte a baloldal

Az olasz képviselő mellett 306 igen szavazat volt s 305 nem, így egy szavazaton múlt a döntés. Ezt követőn ismétlést kértek, mert az egyik képviselőnek nem működött a kártyája, de Metsola elnök erre nem adott lehetőséget. Ilaria Salist hősként ünnepelte a baloldal, még virágot is kapott. 

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének keddi munkanapján leszavazta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet.

Dobrev Klára európai mentelmi jogának felfüggesztését egy becsületsértési per kapcsán kérte Magyarország.

 

