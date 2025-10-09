2 órája
Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 milliót igényelnek az emberek (élő)
Jönnek a legfrissebb kormányzati döntések.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 9-én
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön fél tíztől sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
A kormány csütörtöki ülésén meghallgatott egy összefoglalót az Otthon start programmal kapcsolatban, pénteken Panyi Miklós államtitkár részletes tájékoztatást ad a témában – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, írja tudósításában a Magyar Nemzet. Hangsúlyozta: a kormány számára kiemelten fontos, hogy a hitelezés meginduljon, és minél többen saját lakáshoz jussanak, ezért vezették be a fix 3 százalékos programot. Az eddigi adatok alapján napi közel ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, és már a folyósítás is megkezdődött.
Az eddigiek alapján elmondható, hogy az Otthon start a legsikeresebb hitelprogram Magyarországon.
Az átlagos hitelnagyság 33 millió forint,
az igénylők több mint 80 százaléka negyven év alatti, az átlagéletkor 34 év. Az igénylések harmada a fővárost és az agglomerációt érinti, és több mint 10 százalék az újépítésű ingatlanok aránya – ismertette.
Úgy látják, valós segítség ez azoknak, akik saját ingatlant akarnak, de azoknak is, akik bérelnek, mert vagy csökkentek a bérleti díjak, vagy frekventált helyen például mérséklődött az áremelkedés. A három százalékos hitel már elérhető a vállalkozóknak is – emlékeztetett a miniszter.
A tárcavezető tájékoztatása szerint
250 ezer háromgyermekes édesanya vált jogosulttá október 1-jétől szja-mentességre.
Mindezt igényelni kell a munkáltatón keresztül, aki az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatokat köteles teljesíteni. Mindez fontos lépés a családpolitikában, január 1-jétől a kétgyermekes édesanyák is adókedvezményt kapnak – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. Hozzátette: ezzel a lépéssel az adókedvezményt a férfiak is igénybe vehetik.
Brüsszel pórázon tartja Magyar Pétert
A kormányülésen az európai politikáról is volt szó – jelezte a tárcavezető. A kormánynak az az álláspontja, hogy nem támogatható a hétéves uniós költségvetés, és alapvető változásokra van szükség. Ez egy hosszabb folyamat, szerinte 2026 második felében elfogadják a költségvetést. Hogy a bizottság alatt kit értünk, az még kérdéses, miután Ursula von der Leyennel szemben ismét bizalmatlansági eljárás van folyamatban.
Európa érdeke, hogy új bizottsági elnök legyen
– fűzte hozzá.
A héten az Európai Parlament a mentelmi ügyekről is döntött, ezek a döntések újabb vörösvonal-átlépést jelentenek, azt mutatják, hogy akár bűnszervezet formájában is hajlandók társulni olyan személyekhez, akikkel szemben büntetőeljárás folyik – jelentette ki a miniszter. Közölte: köztörvényes bűncselekmény miatt a magyar Országgyűlés az elmúlt harmincöt évben felfüggesztette a mentelmi jogot, ez az EP-ben viszont elkerülhető, mint Magyar Péter esetében, aki védettséget élvez, fogott ember.
Gyermekvédelem, rendőri lakhatás, nemzeti konzultáció
A kormány a gyermekvédelem kérdésével is foglalkozott, és a tárcavezető kiemelte, hogy egy héten belül fontos döntések születnek.
Az állami szociális intézményeknek 17 milliárd forintot juttatnak el az idei évben, ez azt is jelenti, az összeg modernizációra és bérekre is felhasználható.
A részleteket a Belügyminisztérium ismerteti majd. Újságírói kérdésre a miniszter tisztázta: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy meg tudja emelni az egy főre jutó ellátásra szánt összeget. Ennek egyik eredménye, hogy egy héten belül pedig 17 milliárd forintot biztosítanak az állami szociális intézményeknek.
Egy hónapon belül a Belügyminisztérium dönt a szociális dolgozók 2026-os béremeléséről. A béremelés független a most bejelentett 17 milliárdos juttatástól, ugyanis az csak az állami gyermekvédelmi intézményeket érinti, a béremelés viszont az összes szociális intézményt.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány
lakhatási támogatást vezet be a rendőrök számára.
Erre a kormány szerint azért van szükség, mert a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök lakhatási költségei magasabbak, mint az ország más pontjain, ezért nehezebb feltölteni az állományt. A miniszter szerint a kormány évi tízmilliárdos kiadással számol ezzel kapcsolatosan.
A nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése jó ütemben halad, már 1,3 millió címre már megérkezett
– tájékoztatott a miniszter. Felhívta a figyelmet: vannak olyan brüsszeli pórázon lévő pártok, amelyek minden brüsszeli diktátumot végre akarnának hajtani. A Tisza Párt adóemelési tervei is megmutatják, hogy nincs konszenzus az adópolitikáról a magyar politikai életben, ezért érdemes felmérni, mit gondolnak erről a magyar emberek.
Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet október 23-án
Október 23-án az állami ünnepség a Kossuth téren lesz.
– Szeretettel várjuk a Békemenet résztvevőit az állami ünnepségen is – közölte, és beszámolt róla, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren.
Az ünnepséggel kapcsolatos részleteket Kovács Zoltán államtitkár fogja ismertetni.
Varga Judit visszatér?
Varga Judit esetleges visszatéréséről a Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésre azt mondta, hogy nem a fogadókészség, hanem a csatlakozási szándék hiányzik. Elárulta, hogy hamarosan személyesen is találkoznak a volt igazságügyi miniszterrel, és megkérdezi majd, változott-e az álláspontja a visszatéréséről.
Egy másik visszatérő, Andrej Babis csehországi választási győzelme is szóba került a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint a győzelem hatással lesz az uniós politikára, hiszen a Patrióták képviselőcsoport egyik alapítójáról van szó.
– A Patrióták képviselőcsoportjának már két miniszterelnöke van – fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette: eddig sem volt reális, hogy Magyarország nélkül döntés születhessen az unióban, de mostantól már biztos. A V4-ek összetartozása új erőre kapott, és jól látszik, hogy megerősödik a szuverenista nemzeti politika a térségben.