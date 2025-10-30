Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élő

45 perce
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 8 órától sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
Ma reggel 8 órától Kormányinfó lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével. A miniszterelnök még a Harcosok Klubjában adott hírt arról, hogy szerdán kormányülésen vesz részt, amelyen tájékoztatja a kormány tagjait a békemisszió újabb állomásáról és szóba került a Tisza-adó is – írja a Magyar Nemzet.
Vitályos Eszter a Facebookon közzétett videójában elmondta, nagyon sok fontos napirendi pont kerül terítékre, ezekről adnak ma tájékoztatást.
A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez az adórendszerről szól, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről szóló társadalmi hozzáállásról szól, és lehetőséget biztosít arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Hozzátette: ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt, és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese – számolt be tudósításában a Magyar Nemzet.
Gulyás Gergely tájékoztatott:
Orbán Viktor november 7-én lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban.
Fókuszban a béke
A miniszter azt is elmondta, hogy a kormányfő, aki az európai vezetők közül egyedül képviseli a béke ügyét a háborúzó felek tárgyalásának fontosságát, találkozik azzal, aki ugyanezt teszi január óta.
Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai-orosz találkozóig
– mondta Gulyás Gergely.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.
Marad és új termékekkel bővül az árrésstop
A kormány tegnapi ülésén döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrés fenntartásáról, és 2026 február 28-ig meghosszabbították.
Az infláció elleni küzdelemnek hatékony küzdelem, az e körbe tartozó termékek árának csökkenése csökkenti a pénzromlás ütemét is. A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerek vonatkozásában további 14 termékkel bővül majd
– árulta el.
Arról is döntöttek, hogy
a Szép kártyákon megmaradt összeget hideg élelmiszerek felhasználására is lehet majd költeni.
A kormány döntött arról is, hogy a szociális ágazatban 15 százalékos béremelés várható, ez nem vonatkozik a nevelőszülőkre, miután a nevelőszülők illetményét megduplázzák jövő év január elsejétől.
Az állami ellátásban 23 ezer gyermek van, ebből 2/3-a nevelőszülőknél van. Minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél vannak a legjobb helyen ezek a gyerekek, éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy a nevelőszülői ellátáson javítsunk
– jelezte.
Béremelések és fejlesztések jönnek
Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az ingyenes jogosítvány megszerzését biztosítani fogják a gyermekvédelmi intézményekben. Emellett növelik a gyermekvédelmi gyámok számát, hogy egy gyámra maximum 30 gyermek juthasson.
A kormány 15 százalékos béremelést fog végrehajtani a kulturális ágazatban, hogy ezen a területen többen vállaljanak munkát.
A kabinet meghallgatott egy tájékoztatást is a százhalombattai finomítóban történt robbanással kapcsolatban, a nyomozás egyelőre tart, így semmi sem zárható ki. Gulyás Gergely leszögezte, azért van az ügynek jelentősége, mert ez Magyarország és Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti. A kormány célkitűzése, hogy a robbanás árát ne az autósoknak kelljen megfizetni.
A kormány már tárgyal a Mol vezetőivel, hogy a Mol ne áremeléssel próbálja kezelni a nehézségeket.
