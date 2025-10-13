október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem a mi háborúnk!

2 órája

A kötelező sorkatonaság ellen indított petíciót a Fidelitas

Címkék#petíció#sorkatonaság#Fidelitas

A Fidelitas elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Nem a sorkatonaságra! címmel petíciót indítanak a kötelező sorkatonaság ellen. „Ha a Tisza kormányra kerülne, magyar fiatalokat is az ukrán frontra küldenék. Így a választás tétje nem más nekünk, magyar fiataloknak, mint az, hogy meg akarunk-e halni Zelenszkij Ukrajnájáért?” – fogalmazott Mohácsy István.

MW
A kötelező sorkatonaság ellen indított petíciót a Fidelitas

Ha a Tisza kormányra kerülne, a magyar fiatalokat is az ukrán frontra küldenék

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„A napokban Ruszin-Szendi Romulusz nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Több mint aggasztó ez a kijelentés, hiszen tudjuk, hogy a Tisza Párt egy Brüsszelből pénzelt, háborút támogató párt. Brüsszelben elkészült egy háborús terv, aminek a lényege, hogy háborúba megyünk az oroszok ellen – idézte a Magyar Nemzet Mohácsy Istvánt, a Fidelitas elnökét, aki a budaörsi katonai temetőnél tartott sajtótájékoztatót. 

Ha a Tisza kormányra kerülne, magyar fiatalokat is az ukrán frontra küldenék. Így a választás tétje nem más nekünk, magyar fiataloknak, mint az, hogy meg akarunk-e halni Zelenszkij Ukrajnájáért? Azért jöttünk el a budaörsi katonai temetőhöz, mert ez tökéletesen reprezentálja azt, amit mi nem akarunk. Nem akarjuk fiatal társainkat ilyen, vagy ezekhez hasonló katonai sírokban látni

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, sajnálatos módon a magyarság történelmében rengeteg olyan példa fellelhető, ami a fiataloknak elrettentésként szolgál.

„Magyarországnak van egy profi hadserege, amit évek óta fejleszt a patrióta kormányzat, az országunk védelme érdekében. A sorkatonaság visszaállítása nem jelent megoldást az országunk védelmére, senkit nem szabad akarata ellenére arra kényszeríteni”

– tette hozzá Mohácsy István. 

A Fidelitas elnöke bejelentette, hogy éppen ezért Nem a sorkatonaságra! címmel petíciót indít a Fidelitas a kötelező sorkatonaság ellen. A petíciót a nemamihaborunk.hu oldalon lehet aláírni.

A teljes cikket ITT olvashatja el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu