Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor ünnepi beszédét a Kossuth téren
A Békemenet végállomásán, a Kossuth téren mond ünnepi beszédet Orbán Viktor az összegyűlt tömeg előtt. Az utóbbi évek alapján a miniszterelnök beszédében kiemelt szerep juthat az ukrajnai háborúnak, és annak, hogy Magyarországot megőrizzék a béke szigetének.
Orbán Viktor kormányfő ünnepi beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján tartott megemlékezésen az Erzsébet téren 2021. október 23-án
Forrás: MTI
Fotó: Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor beszédével zárul az október 23-i nemzeti ünnepen rendezett Békemenet. A miniszterelnök a 13 órakor a Kossuth téren kezdődő ünnepi műsor részeként mondja el az ünnepi beszédét, amelyet itt olvashat majd.
Itt nézheti élőben a miniszterelnök beszédét:
A békemenet hatalmas tömege tizenegy órakor indult el az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül érkezett a Kossuth térre a kormányfő beszédére.
Az utóbbi években Orbán Viktor október 23-i ünnepi beszédeiben többször is a nemzetközi folyamatokra és azoknak a Magyarországra gyakorolt hatásairól értekezett.
Magyarországért és a magyar szabadságért most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem veszünk részt mások háborújában
– fogalmazott tavaly a miniszterelnök.
A legutolsó békemenetre 2024-ben az európai parlamenti választások előtt került sor, amelyen a sok százezer résztvevő ismét hitet tett a békepárti politika oldalán. A 2022-es békemenethez hasonlóan ezen az eseményen is hangsúlyos volt az orosz–ukrán háború helyzete.
Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme
– fogalmazott a tavaly júniusi békemenet után tartott beszédében Orbán Viktor
Jellemző, hogy a békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a rengeteg számú résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így fél évvel a választások előtt kiemelt jelentősége van annak, hogy
a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.