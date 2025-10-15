október 15., szerda

Manipulációs kerekasztal

1 órája

Magyar Péter kottájából játszanak a baloldali közvélemény-kutatók

A baloldali közvélemény-kutatókat nem zavarta meg a Tisza Párt körüli botrányok hada, töretlenül azt bizonygatják, hogy a Tisza vezet a pártversenyben. Újabban a 21 Kutatóközpont állt elő azzal a közvélemény-kutatási eredménnyel, hogy Magyar Péterék lennének nyeregben, de a manipulációs kerekasztal több tagja is sorra közölte a Magyar Péter pártjának előnyét prezentáló felméréseket – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

MW
Magyar Péter kottájából játszanak a baloldali közvélemény-kutatók

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Makovics Kornel

Magyar Péter politikai felbukkanása óta a Tisza Párt előnyét akarják alátámasztani a balos kutatócégek. Ennek legutóbbi példáját a 21 Kutatóközpont szolgáltatta, a társaság hétfőn megjelent felmérésében azt állítják, hogy a Tisza 18 százalékkal vezet a Fidesz előtt – idézi fel a Magyar Nemzet cikke, amely szerint egy jól megkoreografált színjátéknak vagyunk a tanúi. 

Róna Dániel intézete is rendre Magyar Péter pártjának előnyét hozza ki közvélemény-kutatásokban
Forrás:  Magyar Nemzet

Megjegyzik, hogy figyelemre méltó, hogy akkor álltak elő az újabb felméréssel, amikor kirobbant a Tisza Párt adatszivárgási botránya. Így aligha meglepő, hogy a 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel azonnal Magyar Péter segítségére sietett.

 

