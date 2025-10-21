október 21., kedd

Pánik a pártban

2 órája

Magyar Péter attól retteg, hogy nem lesz elég tiszás a háborús menetén

Címkék#október 23.#Tisza Párt#Magyar Péter

Hergeléssel és a Tisza alelnökeinek terrorizálásával akar Magyar Péter minden korábbinál nagyobb tömeget vonzani a Hősök terére, ugyanakkor attól fél, hogy besül az akciója – tudta meg a Magyar Nemzet a Tisza Párt vezetésének dolgozó forrástól.

Magyar Péter attól retteg, hogy nem lesz elég tiszás a háborús menetén

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

A Magyar Nemzetnek nyilatkozó forrás szerint jelenleg attól tart a Tisza Párt vezetése, hogy nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án.

Mindent bevet Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen. Napok óta erről az eseményről szól minden közösségimédia-bejegyzése. A cél egyértelmű: hergeli a népet, hátha akkor kijönnek a demonstrációjára

– közölte a lappal. 

Ezzel a fotóval akarja a térre csábítani az embereket Magyar Péter pártja

A Tisza Párt emellett kamuprofilokon keresztül az ellenzéki szavazókat tömörítő csoportokba 

egy rendkívül rossz minőségű, mesterséges intelligenciával készült képpel igyekszik utcára hívni az embereket csütörtökre.

Magyar Péter korábban egy ehhez kísértetiesen hasonlító képpel igyekezett utólag bebizonyítani, tömeg volt a Kötcsén rendezett demonstrációján – idézte fel a lap. 

A Magyar Nemzet azt is megtudta, hogy a párt kétségbeesett telefonkampányba kezd, hogy résztvevőket csődítsen a háborús menetére

A részletekért és a teljes cikkért KATTINTSON

 

