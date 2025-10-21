1 órája
Magyar Péter attól retteg, hogy nem lesz elég tiszás a háborús menetén
Hergeléssel és a Tisza alelnökeinek terrorizálásával akar Magyar Péter minden korábbinál nagyobb tömeget vonzani a Hősök terére, ugyanakkor attól fél, hogy besül az akciója – tudta meg a Magyar Nemzet a Tisza Párt vezetésének dolgozó forrástól.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
A Magyar Nemzetnek nyilatkozó forrás szerint jelenleg attól tart a Tisza Párt vezetése, hogy nem fogják tudni megtölteni a Hősök terét október 23-án.
Mindent bevet Péter, hogy az embereket felhúzza és egy kis kormányellenes hangulatot teremtsen. Napok óta erről az eseményről szól minden közösségimédia-bejegyzése. A cél egyértelmű: hergeli a népet, hátha akkor kijönnek a demonstrációjára
– közölte a lappal.
A Tisza Párt emellett kamuprofilokon keresztül az ellenzéki szavazókat tömörítő csoportokba
egy rendkívül rossz minőségű, mesterséges intelligenciával készült képpel igyekszik utcára hívni az embereket csütörtökre.
Magyar Péter korábban egy ehhez kísértetiesen hasonlító képpel igyekezett utólag bebizonyítani, tömeg volt a Kötcsén rendezett demonstrációján – idézte fel a lap.
A Magyar Nemzet azt is megtudta, hogy a párt kétségbeesett telefonkampányba kezd, hogy résztvevőket csődítsen a háborús menetére.
