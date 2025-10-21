október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nincs válasz

2 órája

Magyar Péterék applikációs botrányát továbbra is homály övezi

Címkék#Miroslav Tokar#Magyar Péter#Menczer Tamás

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arra várja a választ Magyar Pétertől, hogy hol van Miroslav Tokar, akiről hetek óta nem tudni semmit.

MW
Magyar Péterék applikációs botrányát továbbra is homály övezi

Menczer Tamás, a Fidesz képviselője

Forrás: MTI

Fotó: Bruzák Noémi

Menczer Tamás a Parlament legutóbbi ülésén tette fel a kérdést, vajon hol van az ukrán Miroslav Tokar? A politikus felsorolta az eddig megismert tényeket:

  1. Tisza Párt applikációján keresztül 20 ezer magyar ember adatai szivárogtak ki. 
  2. Kiszivárogtak az adminisztrátorok adatai is. 
  3. Az adminisztrátorok között volt, van egy ukrán ember, bizonyos Miroslav Tokar. 
  4. Miroslav Tokar dolgozik egy ukrán cégnek, hogy hogy nem, amely cég egyebek mellett applikációk készítésével is foglalkozik. 
  5. Miroslav Tokar főnöke együttműködik Zelenszkijjel és az ukrán hadsereggel például a dróntechnika területén. 
  6. Miroslav Tokar szőrén-szálán eltűnt, mint szürke szamár a ködben. 

Az eddigi, állítólagos lakcíméről a Hungaroringnél, eltűnt, törölte magát a közösségi oldalakról is – tette hozzá Menczer Tamás. A politikus szerint azonban Magyar Péter egészen biztosan tudja, hogy hol van az ukrán Miroslav Tokar, aki az ukrán Tisza Világ applikációt csinálta.

Ő meg hetek óta lapít, mint a pici nyuszi a fűben.

– közölte a kommunikációs igazgató.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu