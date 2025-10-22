1 órája
Manfred Weber gúnyos hangnemben beszélt a budapesti békecsúcsról
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke gúnyosan nyilatkozott a budapesti békecsúcsról, mondván, az alaszkai találkozóhoz hasonlóan ez sem hozott valódi eredményt. Magyar Péter főnöke a béke helyett inkább a háborús felkészülés fontosságát hangsúlyozta: drónok elleni védekezésről, egy európai légi- és űrpajzs létrehozásáról beszélt, valamint üdvözölte az orosz gázimport teljes leállítását.
Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (balra) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke
Forrás: AFP
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, egyben Magyar Péter brüsszeli főnöke sajtótájékoztatón beszélt az orosz–ukrán háborúról. A budapesti békecsúcsról is kérdezték, vajon támogatja-e a kezdeményezést – Weber azonban gúnyos hangnemben reagált, kétségbe vonva a találkozó jelentőségét, írja a Magyar Nemzet.
Trump kapcsán már elmondtam, hogy teljes mértékben támogatunk minden kezdeményezést, amely Ukrajnában békét teremt, […] és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az utolsó találkozó Alaszkában nem hozott eredményt
– válaszolta az EPP elnöke az újságírói kérdésre. Azzal folytatta, hogy a bombázások és a támadások az alaszkai találkozó után csak fokozódtak.
Úgy gondolom, a kérdés valójában az, hogy Putyin hajlandó-e engedni vagy sem
– mondta Weber.
Szijjártó Péter: sokan nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy ne legyen békecsúcs
Az EPP elnöke nem lát más alternatívát, mint hogy Európa a lehető legerősebb legyen, a lehető legegységesebb, és bízik benne, hogy Orbán Viktor is hozzájárul majd ehhez.
Remélem, segít nekünk egységesíteni az európai álláspontot. Ezt szeretném látni
– hangsúlyozta.
Weber a drónvédelmi kezdeményezésről, a keleti szárny őrzéséről, az európai légi- és űrpajzsról is beszélt, erről bővebben ITT olvashat.