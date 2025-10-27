Menczer Tamás: a Békemenettel megnyertük az őszt (videó)

Menczer Tamás azzal kezdte, minden várakozást felülmúlt a Békemenet, kétszer annyian voltak az utcán, és kétszer annyian nézték Orbán Viktor beszédét, mint ahányan Tisza háborús menetén részt vettek, és Magyar Pétert hallgatták, tehát ez egy óriási győzelem volt – írta a Harcosok órája műsor szemléjében a Magyar Nemzet.

Megnyertük a nyarat és most a Békemenettel megnyertük az őszt

– fogalmazott a politikus.

Mint mondta, rengetegen voltak, de ami a legbeszédesebb, az egy tiszás videó, amelyben egy Magyar Péter-szimpatizáns távolról nézte a Békemenetet, és megdöbbenve ismerte be, hogy elképesztően sokan voltak.

A Digitális Polgári Körök országjárása kapcsán Menczer Tamás azt mondta, a tiszások most ezzel kapcsolatban is rögtön hazudozni keztek, de ez a vezetőjük lényege.

Lekvárban van Magyar Péter, ilyenkor pedig cirkusz és balhé kell, ezt csinálta Kötcsén is, és a gyermeki, kisfiús vágy, hogy vele is foglalkozzon Orbán Viktor. Az a rossz hír van számára, hogy a miniszterelnök a Tisza elnökének gazdáival foglalkozik. A bolondokkal nekem kell

– fogalmazott.

A Tisza háborús menetéről úgy vélekedett, egy tiszás férfival készített beszélgetésből egyértelműen kiderült, őt nem érdekli, ha háború lesz, ha megemelik az adót, elveszik a családtámogatásokat, neki az a fontos, hogy bukjon Orbán Viktor. Pusztán a gyűlölet alapján azt akarják, pusztuljon az ország.

Szó volt arról, hogy a Tisza rendezvényén magyar zászlót osztogattak, amit a rendezvény végén vissza kellett adni. De, mint mondta, a baliberális sajtóban azt is írták, Magyar Péter lett a „legnagyobb fényforrás”, ami Menczer szerint azt mutatja, szolgává lettek a baloldali újságírók.

Egy olyan embert szolgálnak, aki köcsögözi őket, Dunába lökné őket, és ezek az újságírók azonnal bűnbakká fogják tenni a Tisza elnökét, és csak arra fognak emlékezni, hogy beszélt róluk

– fogalmazott.