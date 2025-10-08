2 órája
Menczer Tamás: Weber meg akarja buktatni a magyar érdekeket védő Orbán Viktort (videó)
A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzébejegyzést. „Orbán Viktor útban van. Mert nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.
Weber bábfigurája Magyar Péter – mutatott rá Menczer Tamás
Forrás: AFP
Fotó: ATTILA KISBENEDEK
Manfred Weber meg akarja buktatni a szuverenista és a magyar érdekeket védő Orbán Viktort – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, amit a Magyar Nemzet szúrt ki.
A kommunikációs igazgató emlékeztetett:
a bábfigura pedig Magyar Péter.
Orbán Viktor útban van. Mert nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék
– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.
Menczer Tamás szerint Weber kezében marad Magyar Péter nyakörvének a póráza
„Weber bábfigurája minderre igent mond. Cserébe megtarthatja a brüsszeli mentelmi jogát” – írta.
A következő lesz: először elzavarjuk a bábfigurát, Pétert, aztán meg szólunk Babisnak, Ficónak, Nawrockinak és a többi patriótának – mert bizony egyre többen és egyre erősebbek leszünk –, és elzavarjuk Webert is, elfoglaljuk Brüsszelt
– fogalmazott, hozzátéve, hogy „aztán kérünk egy kávét, majd folytatjuk Magyarország építését, és megkezdjük Európa újraépítését”.
Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, azonban a Tisza-vezér mögött összezárt a baloldal és nem adták ki a mentelmi jogát.