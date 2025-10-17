október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az ajándékozás öröme

30 perce

Most bárki valóra válthatja egy gyermek karácsonyi álmát

Címkék#Magyar Református Szeretetszolgálat#gyermek#ajándék

A szegénység elleni küzdelem világnapján, pénteken indult útjára a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) Karácsonyi álom programja, amelynek köszönhetően az idén 2025 mélyszegénységben élő gyermek karácsonyi kívánsága válhat valóra.

MW
Most bárki valóra válthatja egy gyermek karácsonyi álmát

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) közleménye szerint a programon keresztül az adományozók november 20-ig teljesíthetik a támogatott gyermekek konkrét karácsonyi kívánságait, amelyeket a szeretetszolgálat munkatársai titokban, játékos foglalkozások alkalmával vagy a családot, esetleg a lakásotthonok munkatársait bevonva gyűjtöttek össze. A gyerekek közül a legtöbben téli cipőre, saját tusfürdőre vagy játékokra vágynak, mert ezeket már nem engedhetik meg maguknak a családjaik – írták.

A https://szeretetdoboz.jobbadni.hu/programrol oldalon közzétett kívánságokat az adományozók kétféleképpen teljesíthetik: a kiválasztott gyermek karácsonyi ajándékát vásárolják meg és juttatják el a Magyar Református Szeretetszolgálat budapesti vagy debreceni adománypontjaira, vagy a kiválasztott ajándék árát utalják el az alapítványnak, amely a beérkező összegből beszerzi a kívánságokat.

A közleményben hangsúlyozzák: a programnak köszönhetően az ajándékozás öröme a család közösségében maradhat karácsonykor, mivel a beérkező ajándékokat az MRSZ munkatársai nem közvetlenül a gyermekeknek, hanem a szüleiknek, gondviselőiknek adják át.

A Magyar Református Szeretetszolgálat novemberben további karácsonyi akciókat indít, hogy az ünnepi időszakban még szélesebb körben nyújthasson segítséget a rászoruló családoknak és nyugdíjasoknak

– áll a közleményben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu