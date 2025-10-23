Orbán Viktor: soha nem voltunk még ilyen sokan! (videó)

A kiskakas is megjelent a Békemeneten

Mindenki a fedélzeten

– írta a miniszterelnök a Facebook-odalán, ahol egy vicces fotót tett közzé.

„Kukurikú” – írta a miniszterelnök a képre, amelyenazt örökítették meg, hogy a Békemenetre valakik egy kiskakast is elvittek, alá pedig Orbán Viktort idézve odaírták, hogy „soha nem lesz belőle nagykakas”.

Együtt erő vagyunk!

– írta a miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóhoz, amelye a Békemeneten résztvevők láthatók.

A kormányfő később egy drónfelvételen is megmutatta, hogy soha nem látott tömeg van a Békemeneten.

Békemenet – a valaha volt legnagyobb!

– írta Orbán Viktor.