Orbán Viktor: nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint ebben nincs semmi meglepő, hiszen az elmúlt 35 évet végigkísérte a két közgazdasági iskola küzdelme is.
A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve
– mutatott rá Orbán Viktor.
Hozzátette: ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.
A kormányfő közölte,
a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében.
Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is
– sorolta.
A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.