Hadgyakorlaton vett részt a magyar miniszterelnök
Hadgyakorlaton vett részt a miniszterelnök. Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina – volt katonai – Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.
