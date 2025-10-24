Orbán Viktor: ha háború van, nincs fejlődés, ha béke van, van fejlődés (videó)

Erős nap volt a tegnapi, szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, az 56-os hősökre emlékeztünk, és arra, hogy a legnehezebb időkben is kiállunk a fontos ügyekért – idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A kormányfő az uniós csúcs helyszínén, a brüsszeli közmédia központban azt mondta: hálás a művészeknek, akik szereplésükkel kivették a részüket az október 23-i megemlékezésből – írja a Magyar Nemzet.

– A közös éneklés kinyitja a szíveket. Ezért fontos, hogy a művészeink visszasegítsenek ehhez minket – jegyezte meg a kormányfő.

Mire ideértem, már égett a ház

– utalt az uniós csúcsra, ahová a békemenet után érkezett. Megjegyezte: szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is.

– Elfogyott a pénz – tette hozzá. Az előrejelzések szerint 2026-ban az eurózóna növekedése egy százalék lesz, miközben akikkel versenyeznek, mint az USA vagy Kína, ennél nagyobb lesz a gyarapodás.

Hosszú évek óta rosszabbul teljesít az unió, mint a világ többi része. Közben az unió egyre több mindent vállal, például egy háborút – emlékeztetett Orbán Viktor. Olyan döntések ellen lázadoztak tegnap az uniós vezetők, amelyeket az Európai Bizottság rá akar erőltetni a tagállamokra, ezek többek között

8-10 százalékkal emelnék az energiaárakat.

Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása – jegyezte meg a miniszterelnök. Hozzátette: van egy olyan érzése, hogy már szabadulnának ettől a tehertől, csak ebből a háborús pszichózisból, légkörből egyre nehezebb visszajönni. Az ellenkezőjét kellene mondani annak, mint amit eddig mondtak. Az amerikaiak is tudták, hogy elszúrták, de Bidenék ebből már nem szállhattak ki. Európában azonban más a helyzet. Itt nem jött új elnök – mondta a kormányfő.

A magyarokban van kurázsi

Amióta Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, két nap alatt jönnek létre nagy dolgok – jelentette ki a miniszterelnök. Példaként említette a közel-keleti békecsúcsot. Szerinte Európában is tudják, hogy

lesz békecsúcs, és az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal.

Úgy véli, hogy az európaiaknak probléma találkozni az orosz elnökkel, miközben mindenki érzi, hogy orosz-európai csúcsra lenne szükség.