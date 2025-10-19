október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Betekintés

1 órája

Orbán Viktor megmutatta, milyen a második Harcosok Klubja-edzőtábor (videó)

Címkék#Zánka#Edzőtábor#Orbán Viktor#Harcosok Klubja

Szombaton megkezdődött a Harcosok második edzőtábora Zánkán. A rendezvényről a miniszterelnök rövid videókkal jelentkezett.

MW
Orbán Viktor megmutatta, milyen a második Harcosok Klubja-edzőtábor (videó)

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Tegnap elkezdődött, ma folytatódik a második Harcosok Klubja edzőtábor – számolt be közösségi oldalán Orbán Viktor.

A kormányfő több videót is posztolt, melyen keresztül

betekintést engedett a táborba.

Mint a Magyar Nemzet megírta, Zánkán vette kezdetét a második Harcosok Klubja edzőtábor, ahol a Fidesz digitális harcosai gyűlnek össze.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu