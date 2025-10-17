Orbán Viktor beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről – kövesse nálunk élőben!

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket az élő közvetítés alatt folyamatosan frissítjük!

Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A beszélgetés során feltételezhetően szót ejtenek majd Donald Trump tegnapi bejelentéséről is, amely szerint az amerikai elnök Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal.