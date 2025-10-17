október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miniszterelnöki interjú

21 perce

Orbán Viktor beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről – kövesse nálunk élőben!

Címkék#Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország#Orbán Viktor#interjú

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel fél 8-tól interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

MW
Orbán Viktor beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről – kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Benko Vivien Cher

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket az élő közvetítés alatt folyamatosan frissítjük!

Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A beszélgetés során feltételezhetően szót ejtenek majd Donald Trump tegnapi bejelentéséről is, amely szerint az amerikai elnök Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu